Românii suportă abuzurile din străinătate pentru că nimeni nu i-a învățat în țară că au drepturi Jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au plecat din țara intr-o autorulota ca sa vada cum traiesc romanii din diaspora. Proiectul lor a continuat și in pandemie, cand au urmarit viața muncitorilor sezonieri din Germania. Astazi publica ultimul episod din seria de reportaje și interviuri despre romanii care lucreaza in agricultura la marginea orașului Nurnberg. Acestea sunt concluziile lor dupa timpul petrecut la ferma, alaturi de romanii care au plecat din țara din cauza saraciei, lasandu-și copiii in grija rudelor. Tacerea a fost primul lucru care ne-a izbit atunci cand am ajuns la Nurnberg:… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

