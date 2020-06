Stiri pe aceeasi tema

- Spațiile unor școli din Capitala sunt menționate intr-o serie de documente din corespondența purtata intre primariile de sector, Primaria Capitalei și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, pentru a fi transformate, cateva zile, in centre de testare COVID-19. Organizarea testarii…

- In Belgia, companiile care nu lucreaza cu publicul se pregatesc sa-și vada angajații reintorcandu-se de luni la munca. Masca va deveni obligatorie in transportul public și va fi recomandata sa fie purtata pentru toate toate persoanele de peste 12 ani, in spațiile publice. De asemenea, va fi permisa…

- Grupul de Comunicare Strategica a trecut, printre cei 285 de romani decedați pana pe 10 aprilie, unele ”comorbiditați” care nu fac pe nimeni mai vulnerabil in lupta cu COVID-19. Așa romanii au ajuns sa moara din cauza coronavirusului, dar favorizat de surzenie, glaucom, bolilor psihice sau a „accidentelor…

- Organizatia Mondiala a Muncii a anuntat ca 25 de milioane de locuri de munca vor fi pierdute în timpul pandemiei de coronavirus, iar reducerile reflecta cea mai profunda recesiune pe timp de pace din anii 1930 încoace. La început de aprilie 2020: În România, la…

- In Romania, anul trecut a fost cel mai bun din istorie pentru piata de restaurante, care s-a apropiat de 14 mld. lei dupa o crestere de aproape 20% fata de 2018, arata datele oferite de jucatori. In piata, la nivel de 2019, erau circa 15.000 de firme cu 110.000 de salariati, potrivit calculelor ZF,…

- Medicii britanici cer ca familiile lor sa fie despagubite deplin in caz ca mor in timp ce trateaza bolnavii cu noul coronavirus, anunța Mediafax. Marea Britanie a testat aproape 7.000 de oameni sambata, insa tinta era de 10.000.In lupta cu coronavirusul, medicii valoreaza mai mult decat greutatea…

- Ma intreb, oare pentru cine mai e vreo surpriza: suntem tara cu cei mai saraci copii din Uniunea Europeana. In 2018, conform Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200305-1?inheritRedirect=true ,23.4 % dintre copiii din UE27 erau in risc de saracie si excluziune sociala,…