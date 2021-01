Stiri pe aceeasi tema

- Gospodariile din Uniunea Europeana aloca, in medie, 1,6% din cheltuielile totale de consum pentru bauturi alcoolice, statele membre unde aceasta pondere este peste medie fiind Letonia (4,8%), Estonia (4,7%), Lituania (3,7%), Cehia si Polonia (3,4%), Croatia, Ungaria si Finlanda (2,9%) precum si Romania…

- Gospodariile din Uniunea Europeana aloca, in medie, 1,6% din cheltuielile totale de consum pentru bauturi alcoolice, statele membre unde aceasta pondere este peste medie fiind Letonia (4,8%), Estonia (4,7%), Lituania (3,7%), Cehia si Polonia (3,4%), Croatia, Ungaria si Finlanda (2,9%) precum si Romania…

- În anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, în medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc în UE fiind gospodariile din România care au alocat 26% din cheltuielile…

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice,…

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, arata…

- La polul opus, statele membre cu cele mai mari cheltuieli cu sanatatea pe cap de locuitor au fost Danemarca (5.260 de euro), Luxemburg (5.220 de euro) si Suedia (5.040 de euro). Media la nivelul UE este de 2.982 euro pe cap de locuitor.Ca procent din Produsul Intern Brut, la nivelul Uniunii Europene…

- Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE, Romania fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape un sfert din populatie traieste in locuinte care nu au toaleta in interior, arata datele publicate miercuri de Eurostat.…