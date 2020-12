Românii sunt atenționați să nu achiziționeze medicamente de pe internet, site-uri sau persoane necunoscute Raed Arafat a atentionat populatia sa nu achizitioneze medicamente de niciun fel de pe internet, de pe site-uri sau de la persoane necunoscte si sa foloseasca linia oficiala de cumparare a acestora. Reactia sefului DSU vine in contextul unei intrebari despre medicamentele contrafacute confiscate joi la granita cu Bulgaria. „Nu, insa ce pot sa atentionez este ca oamenii sa nu procure nimic, medicamente de pe internet sau de la persoane necunoscute si altele decat circuitele oficiale, pentru ca vinderea medicamentelor contrafacute care pot arata exact ca medicamentele originale e o problema… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

