Românii stau la coadă să plece din țară Satele Toflea si Brahasesti, din judetul Galati, au iesit duminica din carantina. Inca de dimineata, s-au format cozi de autoturisme cu localnici care au plecat spre state din vestul Europei. Potrivit Jandarmeriei Galati, restrictiile au fost ridicate duminica la ora 5.00, cand la iesirea din comuna se formase deja o coada de masini, numerosi localnici plecand in afara tarii. ”Dupa o perioada de carantina de 14 zile, astazi viata sociala din comuna Brahasesti a revenit la normal. Incepand cu ora 05:00 au fost ridicate restrictiile. Inca de la ora 04:30 la iesirea din comuna s-au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Satele galațene Toflea si Brahasesti, cu o populatie de aproximativ 9.000 de oameni, au fost introduse in carantina incepand de duminica, dupa ce o ancheta epidemiologica a stabilit ca 42 de localnici s-au infectat cu noul virus, iar alti 284 au intrat in contact cu acestia, anunța...

- Doua sate din județul Galați au fost plasate in carantina. Satele Toflea și Brahașești au intrat, incepand din data de 24 mai, in carantina, anunța Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Galați, potrivit publicației Viața Libera.

- Satele galatene Toflea si Brahasesti, cu o populatie de aproximativ 9.000 de oameni, au fost introduse in carantina incepand de duminica, dupa ce o ancheta epidemiologica a stabilit ca 42 de localnici...

- Satele galațene Toflea si Brahasesti, cu o populatie de aproximativ 9.000 de oameni, au fost introduse in carantina incepand de duminica, dupa ce o ancheta epidemiologica a stabilit ca 42 de localnici s-au infectat cu noul virus, iar alti 284 au intrat in contact cu

- Satele Toflea si Brahasesti, din comuna Brahasesti, sunt locuite in proportie de circa 80% de cetateni de etnie roma, iar aproape o jumatate din populatie este plecata in strainatate sau s-a intors acasa in ultimele doua luni.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis luni ca este necesara o "vigilenta extrema" in contextul in care numeroase tari au inceput sa iasa din izolarea impusa din cauza epidemiei de COVID-19, pe fondul preocuparilor la nivel global cu privire la posibilitatea aparitiei unui al doilea val de…

- O femeie din Suceava este cercetata de procurori, dupa ce a fost depistata de jandarmi pe Aeroportul din Cluj-Napoca in timp ce intentiona sa plece in Germania, ea venind dintr-o zona aflata in carantina, fara a avea avize epidemiologice. Anchetatorii au aflat ca ea isi stabilise resedinta in urma cu…

- Romanii continua sa vina in tara din zonele rosii ale Europei, constienti fiind ca atunci cand ajung in Romaniei vor intra direct in carantina! Sarbatorile pascale sunt tot mai aproape, iar romanii, in ciuda pademiei, vor sa petreaca in tara alaturi de familii. Drept dovada punctele de trecere ale frontierelor…