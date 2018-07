Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita 'echitabil', transmite Reuters,…

- Ambasada Statelor Unite in Marea Britanie a emis marti o avertizare pentru americanii din Londra, sugerandu-le sa manifeste o atitudine reticenta pe timpul vizitei presedintelui american Donald Trump, in cazul in care protestele impotriva acestuia devin violente, relateaza Reuters.

- Guvernul Germaniei spera ca negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie se vor incheia pana in luna octombrie, in pofida demisiei ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, si a ministrului de Externe, Boris Johnson, relateaza site-ul agentiei Reuters, conform mediafax. "Am trait…

- Uniunea Europeana a avertizat Statele Unite ca impunerea de taxe vamale pe masini si piese auto va afecta industria auto europeana si ca, probabil, vor fi implementate contramasuri reprezentand taxe de 294 de miliarde de dolari asupra importurior din America, relateaza Reuters, conform Mediafax.Pentru…

- Serviciul britanic de informatii externe MI6 va permite, in premiera, recrutarea unor angajati descendenti ai imigrantilor si va lansa, tot in premiera, un clip promotional la televiziune, relateaza joi Reuters.Directorul serviciului, Alex Younger, a anuntat ca renunta la regula conform careia…