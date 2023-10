Românii, revoltați de faptul că nu ar mai avea voie să plătească cash. Ce transmite BNR Prevederea prin care romanii nu mai au voie sa faca plați in numerar decat pana la un anumit plafon zilnic i-a revoltat pe romani. Limita zilnica de 5.000 de lei este prevazuta in pachetul de masuri fiscal-bugetare pentru care guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament. Deocamdata, legea nu se aplica, pentru ca a fost contestata de Opoziție la Curtea Constituționala. ”Justificarea celor care au avut aceasta inițiativa legislativa a fost de a incerca sa limiteze plațile la negru. Banca Naționala a Romaniei afirma ferm ca niciodata, intr-o perspectiva de timp rezonabila, nu va disparea cash-ul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

