Românii preferă escapadele în perioada Crăciunului, în locul sejururilor clasice cu conţinut exclusiv culinar Comportamentul turistului roman s-a schimbat in ultimii ani in privinta locurilor alese pentru petrecerea Sarbatorilor de Craciun, in conditiile in care tot mai des ies din sfera spatiului familial, preferand sejururi cu activitati dinamice si diverse, in detrimentul celor clasice cu continut exclusiv culinar. "Se constata o schimbare in comportamentul turistului care solicita pachete de Craciun: se cauta locatii/destinatii care ofera, pe langa serviciile traditionale de masa, diverse activitati. Este o trecere de la clasicele sejururi al caror scop era exclusiv culinar spre cele cu continut dinamic.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

