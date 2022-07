Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand de joi, 2 iunie, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,2% si 7,8%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, anunta Ministerul Finantelor. Titlurile de stat pot fi cumparate: · Intre…

- ”Incepand de joi, 2 iunie, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,2% si 7,8%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, anunta Ministerul Finantelor. Titlurile de stat pot fi cumparate: · Intre…

- Incepand de joi, 2 iunie, romanii pot cumpara titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,2- si 7,8-, potrivit prospectului publicat in Monitorul Oficial, preluat de economedia.ro. Spre comparatie, in luna mai, titlurile de stat Tezaur aveau ofereau dobanzi anuale de…

- Ministerul Finanțelor emite, incepand de luni, 2 mai 2022, noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1 si 3 ani și dobanzi de 5,5% și 6,15%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Titlurile de stat emise in cadrul programului…

- Romanii pot investi, incepand de ieri, 2 mai, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 5,5% si 6,15%, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante preluat de Agerpres. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. MF mentioneaza…

- ”Incepand de luni, 2 mai, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 5,5% si 6,15%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, anunta Ministerul de Finante. Titlurile de stat pot fi cumparate: Intre 2 – 26…

- Romanii pot imprumuta statul prin noile emisiuni Tezaur. Acestea au maturitați de 1 și 3 ani și dobanzi de 4,8% și 5,8%. Ministerul Finantelor a dat startul, luni, unei noi sesiuni de cumparare a titlurilor de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 4,8% si 5,8%. Titlurile de…

- Ministerul Finanțelor a dat startul unei noi sesiuni de cumparare a titlurilor de stat Tezaur, incepand de luni, 4 aprilie a.c.. Acestea au valoare nominala de 1 leu, sunt in forma dematerializata, au maturitați de 1 și 3 ani și dobanzi anuale de 4,8% și 5,8%. ”Le mulțumesc celor aproape 48.000 de romani…