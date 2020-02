Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a prezentat astazi, 20 februarie, in cadrul unei conferinte de presa, planul celei mai mari campanii de impadurire din Romania, realizata in ultimul deceniu, numita Romanii PLANTEAZA: O PADURE CAT O TARA!

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, susține ca in primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, va demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania, iar una dintre acțiuni vizeaza plantarea de pomi pe terenurile degradate in vederea protejarii solului, conform Mediafax. „Programul…

- Cea mai ampla campanie de impadurire a terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu va fi demarata in Romania in primavara acestui an, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in cadrul unei intalniri…

- Ministrul Mediului promite demararea, in primavara, a celei mai ample campanii de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania Cea mai ampla campanie de impadurire a terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu va fi…

- Cea mai ampla campanie de impadurire a terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu va fi demarata in Romania in primavara acestui an, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in cadrul unei intalniri…

- Cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania va fi organizata in primavara anului viitor, cu ocazia Lunii Padurii, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.

- Fostul candidat al PMP la alegerile prezidentiale Theodor Paleologu a declarat ca in al doilea tur a votat "impotriva", spre deosebire de primul tur, cand a votat "pentru schimbare"."Ziua votului este o zi de sarbatoare pentru democratie. Nu e deloc cazul astazi, este o zi trista, este o zi…

- In aceste momente, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei tine la Bacau ultimul discurs de campanie electorala:"Dragii mei, schimbarea se produce cand vorbim Ea a inceput pe 26 mai, atunci cand, in numar neasteptat de mare, romanii s au dus la urne si a castigat PNL datorita romanilor care au votat la…