Romanii nu considera necesar referendumul pentru redefinirea familiei si nici sustinerea cultelor de catre stat

- Președintele Klaus Iohannis spune ca el cere toleranța, dand de ințeles ca nu ar vrea modificarea Constituției in sensul redefinirii familiei.”Ma consider un om tolerant și ca imi doresc sa transmit aceasta toleranța in societate. Oportunitatea sau nu e o chestiune despre care putem sa vorbim…

- Cel mai recent sondaj Eurostat plaseaza romanii pe ultimul loc din Europa in ce priveste fericirea. Potrivit sondajului, la intrebarea „Sunt sanatos?”, romanii au raspuns in proporție de 57% ”De acord”, 25% ”Nici de acord, nici dezacord”, 8% ”Total dezacord”. La intrebarea ”Ma consider o persoana fericita”…

- PSD a decis sa organizeze un mare miting pentru sustinerea ”familiei traditionale”, a anuntat, luni, presedintele partidului, Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv National, transmite News.ro . ”Am decis organizarea unui miting mare al PSD pentru sustinerea familiei traditionale, pentru a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi, ca raspuns la intrebarea daca se va organiza anul acest referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, ca nu pot fi ignorate cele trei milioane de semnaturi ale cetatenilor care au solicitat intr-o initiativa legislativa acest…

- Reactie controversata a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni fata de demersul Parlamentului de a reglementa clar formele de sprijin acordat de statul roman comunitatilor romanesti din vetrele istorice.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca e nevoie sa se ajunga la referendum în ceea ce priveste redefinirea familiei pentru ca este o chestiune ceruta de milioane de români, sustinând ca îsi asuma sa fie considerat

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca trebuie sa se ajunga la referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie, pentru ca este o initiativa semnata de milioane de romani, care nu poate fi tratata fara importanta, scrie News.ro.