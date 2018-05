Stiri pe aceeasi tema

- Romanii isi iau in continuare informatiile politice, in principal, de la televizor. Doar 10% dintre romani isi iau in mod obisnuit informatiile din mediul online, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS in perioada 27 aprilie - 8 mai, 2018. In…

- "O alta problema in discutia din saptamana aceasta a fost cea referitoare la plata pensiilor. Am avut judete in care s-au inregistrat intarzieri la plata pensiilor. Noi stim ca pensionarii isi planifica pensia de la o luna la alta si nu putem accepta sa avem intarzieri in ceea ce priveste plata pensiilor.…

- Fermierii din toata Romania mai au puțin timp la dispoziție pentru depunerea cererilor unice pentru a primi plațile directe la hectar, susținute de Uniunea Europeana și de statul roman, iar acum APIA le reamintește sa respecte programarea conform invitațiilor primite.

- Familiile sau persoanele singure cu venituri mici ar putea primi un ajutor lunar din partea autoritaților locale pentru plata serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, conform unui proiect de act normativ publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP)…

- Romanii sunt cei mai energici europeni la primele ore ale zilei. O arata un sondaj realizat pe 10 mii de oameni din Europa. Aproape jumatate dintre conationali se simt plini de energie dupa trezire. In plus, un sfert se declara mai productivi in prima parte a zilei.

- Romanii ar putea sa plateasca amenzile la jumatate, in termen de 15 zile, in loc de 48 de ore, potrivit unei inițiative legislative care prevede modificarea termenului legal pana la care contravenientul poate achita amenda contraventionala. Astfel, termenul se prelungește de la 48 de ore la 15 zile.…

- Romanii sunt consumatorii din Europa care fac cele mai putine cumparaturi online si penultimii care acceseaza muzica, materiale video, servicii bancare si video la cerere, dar si cetatenii pentru care statul aloca cei mai putini bani pentru informarea lor in calitate de consumatori - 0,01 bani pentru…

- O persoana care vrea sa fie asigurata in sistemul national de sanatate trebuie sa achite contributi la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Exista, insa, si categorii de persoane care beneficiaza de asigurare de sanatate fara plata contributiei.