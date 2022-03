Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ale Ucrainei au declarat sambata, 26 februarie, ca au provocat „pierderi grele” armatei ruse, intr-un comunicat de presa publicat dimineața. Potrivit comunicatului, 3.500 de soldați ruși au fost uciși și 200 au fost luați prizonieri, de la inceputul invaziei rusești asupra teritoriului…

- Intr-un anunt postat pe Facebook, Echipa de Raspuns la Urgente Cibernetice spune ca hackerii folosesc e-mailuri care fura parole pentru a sparge conturi de e-mail ale soldatilor ucraineni si utilizeaza adrese pentru a trimite mesaje false.Printre autorii actiunilor de piratare s-ar afla un grup din…

- Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat ca intentioneaza sa permita Rusiei sa concureze la editia din acest an a acestei competitii muzicale, in pofida invaziei de catre fortele ruse a Ucrainei, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Patriarhul Daniel a transmis, joi, un mesaj de solidaritate pentru ucraineni, spunand ca spera ca NATO sa gaseasca un dialog pacificator. BOR a anunțat ca are disponibilitatea de a-i ajuta pe ucraineni: ”Biserica Ortodoxa Romana, ca și celelalte instituții importante din Romania și Uniunea Europeana,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca condamna invadarea de catre Federatia Rusa a teritoriului Ucrainei, care reprezinta un act ilegal de agresiune, contrar principiilor dreptului international, consacrate de Carta ONU, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o Noua Europa, Carta Securitatii Europene…

- Ucraina va rezista! Sub acest slogan mii de oameni au demonstrat la Lvov, in vestul tarii, in timp ce la Kiev tot mai multi civili se inroleaza in fortele de aparare. La fel fac si separatistii din Donbas unde in ultima zi numarul exploziilor raportate este de ordinul miilor.

- O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, conform imaginilor aparute pe mai multe conturi de Twitter. Ucrainenii au postat si imagini cu un convoi…

- Treisprezece persoane si-au pierdut viata si alte sapte au fost ranite marti intr-o coliziune intre un microbuz si un camion in nordul Ucrainei, a anuntat Serviciul de stat ucrainean pentru situatii de urgenta.