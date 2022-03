Românii din Portugalia sunt alături de ucraineni Unul dintre efectele imediate ale razboiului din Ucraina este declanșarea unei solidaritați europene fara precedent. Și comunitatea romaneasca din Portugalia, impreuna cu autoritațile și cetațenii portughezi, sare in ajutorul ucrainenilor care au fugit din zona de conflict. Romanii din Lisabona și localitațile limitrofe, Algarve (Loule, Faro), Setubal, Alcochete, dar și din alte multe localitați din Portugalia s-au mobilizat pentru a oferi ajutor umanitar și asistența de toate felurile refugiaților din Ucraina. Dar și celor aflați in Romania, care, poate, aleg ca destinație Portugalia. Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

