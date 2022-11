Stiri pe aceeasi tema

Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 8-22 noiembrie 2022, prin interviuri fața in fața. Intr-un context cu razboi la granițele Romaniei, Armata este instituția in care romanii au cea mai mare incredere.

Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 8-22 noiembrie 2022, prin interviuri fața in fața. Noua cercetare sociologica arata schimbari minore fața de sondaje CURS din septembrie, iulie și mai 2022.

Romanii mizeaza pe selectionata Germaniei ca potentiala castigatoare a Cupei Mondiale la fotbal care se desfasoara in perioada 20 noiembrie-18 decembrie in Qatar, cea de-a doua favorita fiind reprezentativa Braziliei, se arata intr-un sondaj Ipsos realizat la nivel global si remis AGERPRES.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni in Parlament ca proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat in cateva zile si inaintat Guvernului.

In Romania, norocoșii, intre ei și primul ministru, incaseaza și pensie și leafa de la stat de aproape 7000 de euro in total. Ce se intampla cu cei care au pensii de 100 sau 300 de euro?

Magistrații incep disputa cu Puterea pe tema reformei sistemului de pensii, care le-ar putea aduce la retragere venituri cu aproape 20% mai mici. Una dintre amenințari e plecarea in masa din sistem.

81% dintre francezi aproba limitarea temperaturii de incalzire in locurile publice și intreprinderi și 71% - acasa, potrivit unui sondaj realizat de institutul francez de cercetare de opinie OpinionWay pentru ziarul Les Echos.

Noul președinte al Curții Constituționale, Marian Enache, susține ca statul are obligația de a judeca pensiile speciale in raport cu realitațile socio-economice. El a precizat ca se pot adapta acestor "realitați" toate pensiile speciale, mai puțin cele ale magistraților.