Românii cheltuie din ce în ce mai mulţi bani pe mâncare. Topul hipermarketurilor din care aceştia îşi fac cumpărăturile Cifra de afaceri a companiilor care comercializeaza produse alimentare a fost de 107 miliarde de lei in 2018, cu aproape 67% mai mare decat nivelul din 2009 și 9,6% fața de 2017, potrivit celei mai recente analize KeysFin. Specialiștii KeysFin estimeaza depașirea pragului de 112 de miliarde de lei in 2019, pentru ca in 2020, ritmul de creștere sa se dubleze cel puțin, la aproape 125 de miliarde de lei, pe fondul panicii generate de disparitia anumitor produse de baza din cauza epidemiei de coronavirus. „Dublarea ritmului de creștere va duce la un maximum istoric pentru retailul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

