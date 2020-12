Stiri pe aceeasi tema

- Sunt multe detalii care au ramas incerte in urma Brexit-ului. Una din cele mai frecvente intrebari pe care oamenii o ridica este aceea legata de actul de indentitate in baza caruia putem calatori in Marea Britanie. Cetațenii romani care vor sa mearga in vizita in Regatul Unit al Marii Britanii sau care…

- La 1 ianuarie 2021, se incheie perioada de tranziție a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, consecința fiind ca romanii care vor sa lucreze in aceasta țara vor avea nevoie de vize de munca, informeaza Agerpres. Viza se va obține in baza unui sistem de imigrație bazat pe puncte, creat de…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat , a explicat, la Antena 3, motivele pentru care autoritatile romane au decis suspendarea zborurilor intre Romania si Marea Britanie precum si ce se va intampla cu pacientii care se infecteaza cu noua tulpina de COVID-19, depistata in Regatul Unit.…

- Pana cand mai pot folosi romanii cartea de identitate pentru a intra in Marea Britanie. Ce se schimba de la 1 ianuarie 2021 pentru cei care vor sa munceasca sau sa studieze in Regat Cartea de identitate va mai putea fi folosita doar pana la data 30 septembrie 2021 ca document in calatorie in Regatul…

- Pana cand mai pot folosi romanii cartea de identitate pentru a intra in Marea Britanie. Ce se schimba de la 1 ianuarie 2021 pentru cei care vor sa munceasca sau sa studieze in Regat Cartea de identitate va mai putea fi folosita doar pana la data 30 septembrie 2021 ca document in calatorie in Regatul…

- Incheierea la 31 decembrie 2020 a perioadei de tranzitie dupa retragerea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana are consecinte si asupra pietei muncii britanice si, implicit, asupra potentialilor lucratori din blocul comunitar care intentioneaza sa munceasca pe teritoriul britanic, informeaza…

- Cartea de identitate va mai putea fi folosita doar pâna la data 30 septembrie 2021 ca document în calatorie în Regatul Unit de catre cetatenii români care intentioneaza sa vina în aceasta tara pentru a se întâlni cu cei dragi, prieteni sau membri de familie…

- Regatul Unit și Canada au semnat un acord comercial post-Brexit, care reproduce condițiile de care Marea Britanie a beneficiat ca tara membra UE Regatul Unit si Canada au convenit un acord comercial post-Brexit provizoriu care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2021 si va reproduce pe o baza bilaterala…