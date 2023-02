Stiri pe aceeasi tema

- Peste 116.000 de plati, in valoare de 37 milioane de lei, au fost efectuate in primele trei zile de la implementarea cardului de energie, informeaza vineri Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), printr-un comunicat.

- De la 20 februarie, in primele trei zile in care s-au putut utiliza cardurile de energie, cei 6.000 de oficianți ai Poștei Romane au incasat peste 100.000 plați, in valoare totala de 31 milioane de lei. Alte 10.000 de plați au fost efectuate prin intermed

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca, incepand de luni, 20 februarie, beneficiarii voucherelor de energie iși vor putea folosi tichetele pentru a-și acoperi prețurile facturilor de curent. Romanii au primit suma de 700 de lei de luna aceasta, iar urmatoarea tranșa…

- ”Astazi, pana la ora 16.00, au fost realizate 13.012 plati cu cardurile de energie in valoare de 4.375.605 lei. Reamintim ca astazi a fost prima zi in care beneficiarii ajutoarelor au putut face plati cu cardurile de energie”, a transmis, luni seara, MIPE. Institutia precizeaza ca informatii detaliate…

