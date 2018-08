Românii basarabeni și bucovineni din Kazahstan Mulți dintre romanii care traiesc acum in Kazahstan, peste 20.000, sunt urmașii celor deportați in timpul Uniunii Sovietice sau care au plecat in speranța ca vor gasi pamanturi fertile in aceasta parte de lume, așa cum li s-a promis. Mulți dintre aceștia traiesc zi de zi cu dorul de Romania in suflet și cu gandul la rudele lor pe care spera sa le mai poata vedea, macar o data. Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Națiunea romana din interiorul granițelor trebuie sa manifeste nu doar simpatie, ci și respect și recunoștința fața de diaspora, care are tot dreptul de a se intoarce acasa și de a cere sa fie respectata de catre instituțiile statului. Este un drept cetațenesc de a ieși in strada pentru a-ți spune…

- Timp de aproape o luna dupa 23 august 1944, cand Romania s-a alaturat Uniunii Sovietice in razboiul contra Germaniei Naziste, mii de prizonieri sovietici au continuat sa munceasca in minele din Valea Jiului. Marturii ciudate despre viata de zi cu zi a acestora au fost pastrate in arhive.

- Timp de aproape o luna dupa 23 august 1944, cand Romania s-a alaturat Uniunii Sovietice in razboiul contra Germaniei Naziste, mii de prizonieri sovietici au continuat sa munceasca in minele din Valea Jiului. Marturii ciudate despre viata de zi cu zi a acestora au fost pastrate in arhive.

- Romania se afla pe locul 20 in lume in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de cancer, arata un raport realizat de World Life Expectancy pe baza datelor preluate de la Organizația Mondiala a Sanatații. Situația este mult mai grava atunci .cand vine vorba de barbați, țara noastra fiind pe locul…

- Romania este tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare numar de oameni saraci, iar peste un sfert dintre locuitori traiesc cu mai putin de 5,5 dolari pe zi, a declarat, miercuri, Donato De Rosa, economist-sef al Bancii Mondiale, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. ‘Exista diferente uriase…

- „E mult de lucru pe epilepsie pentru ca ea a fost Cenusareasa neurologiei de prea multe ori“, marturiseste medicul neurolog Bogdan Florea din Cluj, coordonatorul Telepilepsy - Telemedicina in Epilepsie in Romania si organizatorului celui mai mare cros din tara dedicat acestei afectiuni.

- Potrivit Strategiei Nationale pentru Romanii de Pretutindeni 2017-2020, aproximativ zece milioane de romani sunt in afara granitelor tarii, incluzandu-i atat pe cei care traiesc in comunitatile din diaspora, cat si pe cei care traiesc in comunitatile istorice/traditionale din tarile aflate in vecinatatea…