ROMANII AU TALENT 2020. Panică mare în platou, Florin Călinescu a avut nevoie de intervenţia medicilor Panica la Romanii au talent dupa ce a fost chemata salvarea pentru Florin Calinescu! Se pare ca o concurenta de la Romanii au talent i-a adus problemele juratului care a avut nevoie de intervenția medicilor deoarece avea tensiunea prea mare, aceasta ajungand la 20. Cu toate ca inițial se credea ca este o gluma, medicii emisiunii au intervenit și au insitat ca juratul sa nu mai continuie emisiunea in ziua respectiva. Cu toate acestea, el nu s-a lasat induplecat și a cerut medicilor sa fie consultat dupa ce termina ziua de preselecții. Se pare ca acum Florin Calinescu se simte bine și a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

