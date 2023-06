Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Comert Unirea livreaza, incepand de saptamana viitoare, in supermarketuri fructe și legume de la producatorii agricoli inscrisi in cooperative, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Producatorii agricoli din judetele Olt, Dolj, Teleorman, Valcea si Galati au participat,…

- Programele ”Lana” sau ”Alege Oaia” se numara printre proiectele de suflet ale ministrul Agriculturii, Petre Daea. Din pacate, insa, rezultatele nu au fost deloc cele scontate. Acum, ministrul spune ca a gasit rezolvare la problema lanii de care oierii nu reușesc sa scape nici macar gratis. Cum a fost…

- Senatorul USR Sebastian Cernic, secretar al Comisiei pentru agricultura din Senat, spune ca mentinerea lui Petre Daea in functia de ministru al Agriculturii „constituie un pericol la adresa sigurantei alimentare” a romanilor. USR cere demiterea „de urgenta” a ministrului Agriculturii, Petre Daea, pe…

- Discuțiile, la care au participat și ministrul Agriculturii, Petre Daea, alaturi de ambasadorul Regatului Hashemit al Iordaniei la București, E.S.Sufyan Al-Huneafat, s-au axat indeosebi pe dezvoltarea relațiilor comerciale in domeniul agriculturii, potrivit unui comunicat al Guvernului.

- Crescatorii de vaci se pregatesc de proteste in București și in intreaga țara, intr-un moment in care sunt tot mai aproape de faliment. Aceștia susțin ca, in ultimele luni, au primit un preț din ce in ce mai mic pentru laptele livrat la procesatori, care prefera materia prima ieftina adusa din import.…

- Șoferii și motocicliștii care produc zgomote puternice noaptea, pe strazile capitalei ar putea sa fie amendați. Propunerea a fost facuta de consilierul Gabriel Rau (USR), care vrea ca circulația vehiculelor care produc zgomot peste 95 de decibeii sa fie permisa doar in intervalul orar 08.00 – 21.59.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, luni seara, in judetul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in regiune in ultimele ore. ”In ziua de 06 Martie 2023, la ora 21:17:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea…

- Dupa ce rețeaua de magazine Auchan a anunțat ca renunța la casele de marcat, proces implementat deja, iar clienții trebuie sa scaneze singuri produsele și sa plateasca, a venit și reacția lanțului francez: “colegii noștri din zona caselor raman la dispoziția oricarui client care are nevoie de ajutorul…