- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat ca supune consultarii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali. Este astfel introdusa noțiunea de client activ, iar formula de calcul al prețului de furnizare…

- Romanii ar putea primi 700 de lei pentru plata facturilor la energie, gaze sau achiziționarea lemnelor. Cine ar putea beneficia de ajutor Romanii ar putea primi 700 de lei pentru plata facturilor la energie, gaze sau achiziționarea lemnelor. Cine ar putea beneficia de ajutor Ionuț Stroe, purtatorul…

- Școala Gimnaziala Nr. 10 Suceava demareaza un proiect de educație sanitara, elevi și profesori ai unitații urmand sa beneficieze de dotari, materiale și cursuri de prim ajutor. Proiectul este finanțat de Fundația Comunitara Iași și Lidl Romania prin programul național „Fondul pentru ...

- In proiectul de HG se menționeaza ca pentru personalul instituțiilor și autoritaților publice se vor stabili și zilele de 23 ianuarie (luni), 2 iunie (vineri) și 14 august 2023 (luni) ca fiind zile libere, potrivit avocatnet.ro . Astfel, bugetarii vor avea parte de trei minivacanțe in perioada 21-24…

- Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de lege care instituie in Romania un produs paneuropean de pensii personale, informeaza Agerpres. „Romanii care au contracte de munca in mai multe state UE vor putea opta pentru un produs personal de pensie, in aceleasi conditii si cu aceleasi costuri de reglementare…

- Ajutor de la stat pentru cei care vor sa inlocuiasca becurile in casa. Romanii ar putea primi vouchere de 200 de lei Ajutor de la stat pentru cei care vor sa inlocuiasca becurile in casa. Romanii ar putea primi vouchere de 200 de lei Un nou proiect de lege lansat in dezbatere publica de catre Ministerul…

- Ajutor pentru romanii blocați in strainatate de anularea curselor Blue Air: Guvernul trimite avioane Tarom dupa ei Ajutor pentru romanii blocați in strainatate de anularea curselor Blue Air: Guvernul trimite avioane Tarom dupa ei La finalul unei reuniuni de urgența pe tema romanilor ramași blocați pe…

- Comisia Europeana si Ucraina au semnat luni un acord privind un ajutor de 500 de milioane de euro destinat locuintelor si educatiei pentru persoanele stramutate, precum si pentru agricultura in tara devastata de razboi, relateaza AFP.