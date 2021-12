Stiri pe aceeasi tema

- Romania, in randul tarilor UE cu cea mai mare inflatie in luna octombrie Foto Agerpres România se afla printre primele tari din UE unde a crescut cel mai mult inflatia, arata datele Eurostat publicate astazi. Media în Uniune este de plus 4,4% în luna octombrie, iar la cresterea…

- Aproximativ 18,4% din populatia Uniunii Europene cu varsta de 15 ani sau mai mult a raportat in 2019 ca fumeaza tigari zilnic, iar 12,6% din populatia UE a consumat mai putin de 20 de tigari pe zi, in timp ce 5,9% a consumat zilnic 20 sau mai multe tigari, arata datele publicate vineri de Oficiul…

- Romanian House Mafia lanseaza o noua producție “Somebody’s watching me” in colaborare cu Chopin și Ela. Piesa reprezinta o ediție speciala de Halloween a piesei lui Rockwell cu același nume din 1984. Melodia este un mix perfecta intre ritmuri oldschool și starile de “groaza” pe care ți le poate da Halloweenul.…

- Organele polițienești din 11 state europene utilizeaza deja în cadrul anchetelor sisteme de recunoaștere biometrica. Alte opt state vor sa adopte metoda, arata un nou raport care avertizeaza cu privire la impactul acestei tehnologii asupra drepturilor fundamentale, scrie Euractiv, potrivit Rador.Poliția…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, a anuntat luni, 25 octombrie, ca renunta la planul de expulzare a celor zece ambasadori, care si-au aratat sustinerea fata de opozantul Osman Kavala, aflat in detentie, informeaza Le Figaro, citat de Mediafax . „Ambasadorii occidentali din Turcia au dat inapoi si…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenințat ca va expulza ambasadorii a zece state, printre care Franta, Germania si Statele Unite, în urma apelului lansat de acestea ca filantropul Osman Kavala sa fie eliberat din închisoare dupa 4 ani de detenție, relateaza Reuters. „Cei…

- Ministerul turc de externe a convocat ambasadorii a zece tari occidentale semnatari ai unei declaratii prin care solicita eliberarea filantropului Osman Kavala, informeaza marti Reuters, care citeaza agentia de stat Anadolu preluata de agerpres. Declaratia de luni, facuta publica de unele ambasade,…

- Piața imobiliara europeana se confrunta cu prețuri din ce in ce mai mari. Potrivit unei statistici Eurostat, prețul unei locuințe s-a marit cu cu 2,6% in zona euro si cu 2,7% in UE, in trimestrul doi din 2021. In Romania, preturile locuintelor au inregistrat un avans anual de 3% in trimestrul doi din…