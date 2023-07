Stiri pe aceeasi tema

- ■ episcopul a trecut la cele veșnice pe 28 iulie 1980, la Manastirea Varatec ■ cu o stare de sanatate șubrezita de harțuirea permanenta la care a fost supus de Securitate, Partenie Ciopron indemna preoțimea din subordinea sa sa predice din om in om și nu din amvon și sa aiba rabdare ca „va veni […]…

- Astazi este o ZI DE DOLIU IN TURISM, trecerea in neființa a domnului Dan Matei Agathon lasa turismul romanesc mult mai sarac. Ne este greu sa gasim cuvintele potrivite acum, cand am aflat ca unul dintre cei mai buni și implicați Miniștri ai Turismului a plecat pentru totdeauna.Federația Patronatelor…

- Acum 9 ani ne parasea Ilie Stelian. Nascut pe 14 martie 1938, fostul fundaș al echipei din Trivale a inceput fotbalul la Academia Militara Bucuresti, cu care in 1960 a debutat in Divizia B. A urmat apoi o experiența de doua sezoane pe meleaguri valcene, la Chimia Govora. In vara lui 1963 a venit la…

- O poveste de succes continua prin devotament și angajament In aceasta luna, compania REGATA iși aduce aminte cu drag de fondatorul sau vizionar, Ionel Mișu, la comemorarea a 11 ani de la trecerea sa in neființa. Ionel Mișu, fondatorul companiei REGATA, s-a nascut la 18 Iunie 1936 și a urmat cursurile…

- Romanii se pot pensiona anticipat fara a fi penalizați! Care sunt conditiile si cum se face trecerea la pensia pentru limita de varstaRomanii pot iesi la pensie anticipat, chiar daca nu au un stagiu de cotizare complet, insa exista o serie de reguli pe care trebuie sa le indepliniți. Mai exact, pentru…

- Odata cu venirea verii pe drumurile din județ au aparut bicicliștii, dar și cei care circula pe trotinete electrice. Pentru șoferi acest lucru inseamna o și mai mare atenție in trafic. Insa și cei care merg pe bicicleta, respectiv pe trotineta trebuie sa respecte niște reguli foarte clare stabilite…

- Acum 12 ani ne parasea fostul mare jucator și președinte al FC Argeș Ion ”Bebe” Barbu. S-a nascut la 24 decembrie 1938, in Craiova. Din 1959 a evoluat pentru Dinamo Pitești. Cariera sa se confunda cu clubul alb-violet, el jucand aproape 15 ani numai pentru echipa din Trivale, cu excepția sezonului 1970-1971…