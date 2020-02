Stiri pe aceeasi tema

- Cristian s-a impus cu scorul de 7-5, 6-3, intr-o ora si jumatate. In primul meci al zilei, Ana Bogdan, locul 90 WTA, a fost invinsa de Ekaterina Alexandrova, numarul 28 mondial. Alexandrova a castigat cu scorul de 7-5, 3-6, 7-5, in doua ore si 25 de minute. Vineri, Gabriela Ruse, locul 166 WTA, a fost…

- Rusia a revenit la conducerea confruntarii cu Romania din barajul pentru accederea la turneul final Fed Cup de la Budapesta (14-19 aprilie), scor general 2-1, dupa ce Ekaterina Alexandrova (28 WTA) a invins-o dramatic, sambata, pe Ana Bogdan (90 WTA), scor 7-5, 3-6, 7-5. Jaqueline Cristian (197 WTA)…

- Este egalitate in confruntarea Romaniei cu Rusia din cadrul FED CUP, partida care are loc zilele acestea la Cluj Napoca. Dupa prima zi, Rusia și Romania se afla la egalitate in Fed Cup, scor 1-1.Ana Bogdan a adus primul punct al Romaniei, dupa ce a trecut de Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7, 6-1.…

- Gabriela Ruse, 22 de ani, a debutat azi in Cupa Fed și s-a inclinat in fața numarului unu din echipa Rusiei, Ekaterina Alexandrova, cu 1-6, 4-6. Prima zi a confruntarii de Fed Cup dintre Romania și Rusia a inceput cu elan "tricolor", pe ritmurile melodiei "We will rock you" a celor de la Queen. Cu Raluca…

- Romania și Rusia se infrunta in perioada 7-8 februarie, la Cluj, in Fed Cup. „Tricolorele” au participat astazi la dineul oficial. Ana Bogdan, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Irina Bara și Raluca Olaru s-au relaxat la dineul oficial dinaintea infruntarii de Fed Cup cu Rusia. „Tricolorele” au aparut…