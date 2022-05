România vrea să construiască avioane de luptă Romania iși propune sa construiasca un avion militar romanesc, a anunțat, sambata, ministrul Economiei, Florin Spataru. Deja, discuții pe aceasta tema au avut loc ieri la Craiova. ”Am avut discuții ieri (vineri – n.r.) la Craiova pe aceasta tema, este un mesaj pe care l-am lansat catre industria aeronautica din Romania, un proiect de țara […] The post Romania vrea sa construiasca avioane de lupta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

