Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea In județul Alba vor putea fi realizate investiții de peste jumatate de milliard euro: S-a lansat planul național de recuperare și reziliența in valoare de peste 30 miliarde euro Ministerul Fondurilor Europene a lansat in consultare publica Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR),…

- Guvernul Romaniei a lansat in dezbatere publica Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), unul dintre cele mai importante documente pentru viitorul țarii, care va dicta modul de dezvoltare a Romaniei in urmatorii ani. Finanțarea va fi asigurata de Comisia Europeana și se ridica la 30,44…

- Ministerul Fondurilor Europene a pus joi in dezbatere publica Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), prin care Romania va putea accesa 30,4 miliarde de euro prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta.

- Planul National de Redresare si Rezilienta, elaborat de Ministerul Fondurilor Europene, va fi prezentat, joi seara, intr-un eveniment la care participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Guvernului. Planul prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, elaborat de Ministerul Fondurilor Europene, va fi prezentat, joi seara, intr-un eveniment la care participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Guvernului. Planul prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, elaborat de Ministerul Fondurilor Europene, va fi prezentat, joi seara, intr-un eveniment la care participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Guvernului. Planul prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, elaborat de Ministerul Fondurilor Europene, va fi prezentat, joi seara, intr-un eveniment la care participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si membrii Guvernului. Planul prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate,…

- ”Ministerul Fondurilor Europene a finalizat propunerea de proiect a Planului National de Redresare si Rezilienta pe care il lanseaza in consultare publica, cu participarea Excelentei Sale Domnul Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei, si a Excelentei Sale Domnul Ludovic Orban, Prim-ministrul Romaniei”,…