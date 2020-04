Stiri pe aceeasi tema

- Romania va dona Republicii Moldova materiale, echipamente si medicamente necesare in batalia impotriva COVID-19. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca donatia va fi aprobata joi, 30 aprilie, in cadrul unei sedinte de guvern.

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de joi, in contul Ministerului Sanatatii, sumele necesare realizarii donatiilor de echipamente de protectie si de alte materiale medicale necesare, in contextul pandemiei COVID-19, care vor fi facute "in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova". …

- O echipa de medici și personal medical va pleca în Republica Moldova pentru a ajuta spitalele de acolo în lupta împotriva coronavirusului, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Autoritațile din România vor trimite de asemenea echipamente de protecție pentru medici și medicamente.…

- Gest de solidaritate! Materiale medicale și echipamente de protecție din China au ajuns la Mioveni. ”Cu bucurie și speranța, am primit astazi un ajutor consistent din partea prietenilor noștri din Municipiul Jinhua, provincia Zhejiang – China, constand in importante cantitați de materiale medicale și…

- KosmosTre. S.R.L, o companie specializata in confecții, cu sediul in Alba Iulia, a reușit sa iși adapteze liniile de producție și sa se autorizeze pentru producția de imbracaminte de protecție impermeabila de unica folosința, atat de necesara in aceasta perioada pentru cei care se confrunta cu pandemia…

- Ralph Lauren va incepe sa produca maști și echipamente medicale de protecție pentru a ajuta in lupta pentru combaterea COVID-19, informeaza contactmusic.com. Designer-ul in varsta de 80 de ani a anunțat, joi, ca iși va concentra producția spre zona caritabila, in aceste vremuri tulburi, iar fundația…

- Asociația Dr. Victor Babeș din Timișoara, de pe langa Spitalul de Boli Infecțioase din urbe, face apel la cetațeni pentru a-i sprijini in lupta cu coronavirusul. La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara sunt internați 38 de pacienți cu coronavirus, iar doctorii fac apel la cetațeni…