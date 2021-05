România va dona Republicii Moldova încă 100.000 de doze de vaccin produs de AstraZeneca Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul pe care il conduce a aprobat, in ședința de miercuri, un proiect de hotarare prin care Romania doneaza Republicii Moldova inca 100.000 de doze de vaccin produs de AstraZeneca. De asemenea, incepand din aceasta saptamana, țara noastra va putea sa și vanda Chișinaului cate 200.000 de doze din acest ser in fiecare luna. „In ședința de Guvern de astazi, am aprobat un proiect de Hotarare de Guvern prin care donam inca 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca Republicii Moldova și am pregatit și detaliile pentru a dona 100.000 de doze de vaccin in Ucraina. Cred… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

