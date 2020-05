Stiri pe aceeasi tema

- Avem 600.000 de romani in somaj tehnic si 700.000 in cautarea unui loc de munca Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri seara, ca Romania poate accesa sume cuprinse intre 3 miliarde si 5 miliarde de euro, finantare europeana, pentru sprijinirea angajatilor si angajatorilor. "Putem spune astazi ca…

- Premierul Ludovic Orban a susținut miercuri seara declarații de presa, la Palatul Victoria, in care a vorbit despre un program la nivel european pentru susținerea companiilor și a angajaților, prin care Romania va beneficia de o suma intre 3 și 5 miliarde de euro, sub forma de imprumuturi. „Consiliul…

- „Țarile membre pot sa acceseze sume mari de bani cu condiția oferirii de garanții. Romania va oferi garanții de pana la 400 milioane de euro și va beneficia, dupa calculele noastre, de o suma intre 3 și 5 miliarde de euro din cele 100 de miliarde, suma totala pusa la dispoziție. Guvernul va plati șomaj…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri seara, ca Romania poate accesa sume cuprinse intre 3 miliarde si 5 miliarde de euro, finantare europeana. El a spus ca autoritatile vor acorda pana la 30 la suta din salariu companiilor care vor oferi locuri de munca romanilor, pe o perioada de trei luni…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca Romania ar urma sa beneficieze in perioada urmatoare de o suma cuprinsa intre 3 si 5 miliarde de euro, bani europeni, dupa ce Consiliul UE aprobat un regulament care va pune in practica programul SURE. ‘Consiliul Uniunii Europene a aprobat un regulament…

- Guvernul va acorda o suma pentru persoanele care au fost in somaj tehnic si care revin in activitate in companiile in care au lucrat, ca masura activa de ocupare a fortei de munca, a declarat, ieri, prim-ministrul Ludovic Orban, potrivit Agerpres. „In ceea ce priveste masurile active de ocupare a fortei…

- Ordonanta 32/2020 completeaza reglementarile OUG 30/2020 privind indemnizatia de somaj tehnic si permite angajatorilor sa acorde angajatilor lor diferenta de la 75% din salariul mediu brut pe economie pana la minimum 75% din salariul de incadrare, daca bugetul acestora o permite. Pot suplimenta insa…

- Angajați romani, din ce in ce mai scumpi. Romania, lider in UE la cresterea costurilor cu forta de munca, anul trecut Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul patru din 2019, comparativ cu perioada…