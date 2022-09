Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Europeana a Limbilor este celebrata in fiecare an la 26 septembrie, incepand cu anul 2001, proiect implementat la inițiativa Consiliului Europei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Rușine, domnule primar! Obiectivele turistice din Brașov au ajuns o bataie de joc in administrația Coliban. In timp ce primarul ZERO al Brașovului organizeaza Forumul Orașelor Verzi unde vin sa-și dea cu parerea despre mediu diverse persoane, orașul se degradeaza și arata tot mai urat! Este și cazul…

- Președintele Curții de Conturi, Marian Lupu, a fost decorat de catre președintele Romaniei cu Ordinul „Steaua Romaniei”. Un decret in acest sens a fost semnat de catre Klaus Iohannis pe data de 8 septembrie curent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 6 din 10 copii ucraineni aflați in Romania prefera sa fie organizate clase speciale in școlile romanești, dupa programa din Ucraina; 28% dintre ei au inceput sa invețe limba romana, doar 1 din 100 de copii ucraineni au invațat bine limba romana sau o știau inainte de sosirea in Romania, fiind de etnie…

- Limba romana nu este limba oficiala doar in Romania și Republica Moldova, ci și intr-un oraș celebru din Europa. Populația de imigranți romani este atat de numeroasa in acest oraș, incat autoritațile locale o hotarat ca limba romana sa devina a doua limba oficiala.