- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 care se desfașoara in Romania si Georgia.

- Mihai Popa (22 de ani), portarul Romaniei U21 in disputa cu Spania U21, și-a schimbat manușile in minutul 4 al disputei din Ghencea. „Tricolorii” pregatiți de Emil Sandoi au un debut cum nu se poate mai greu in grupa B a Campionatului European de tineret, in Ghencea, impotriva Spaniei U21, campioana…

- Valentin Mihaila a fost eroul Romaniei in meciul de la Lucerna, cu Elvetia, cele doua goluri ale sale din prelungirile partidei aducand un punct tricolorilor. Din pacate, extrema de 23 de ani a suferit o accidentare pe final de meci si rezultatul RMN-ului efecuat marti indica o ruptura musculara. Astfel,…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei sub 21 de ani va juca miercuri in compania Spaniei in primul meci din cadrul Campionatului European U21, care se va disputa in Romania și Georgia. Seleetionerul Emil Sandoi a vorbit despre meciul cu ibericii, dar și despre absențele importante din lotul tricolorilor.

- Romania va gazdui alaturi de Georgia, in perioada 21 iunie – 8 iulie, Campionatul European U21. Tricolorii fac parte din Grupa B si vor intalni Spania, Ucraina si Croatia. Toate meciurile Romaniei se vor disputa pe Stadionul Steaua, in BucurestiFrf,.ro, prezinta detalii despre primul adversar pe…

- Selecționerul Emil Sandoi a nominalizat joi cei 23 de jucatori din lotul Romaniei pentru Campionatul European U21. Naționala Romaniei U21 va participa in perioada 21-27 iunie la faza grupelor a Campionatului European U21, gazduit de Romania și Georgia.Tricolorii fac parte din Grupa B și vor intalni…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Spaniei cu scorul de 3-2 (1-0, 0-1, 2-1), sambata, la Campionatul Mondial de hochei pe gheata Under-18, Divizia a II-a, Grupa A, de la Belgrad, succes sinonim cu evitarea retrogradarii, scrie Agerpres.Aceasta a fost singura victorie a tricolorilor la turneul…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Irlandei de Nord cu scorul de 3-1 (1-0), sambata, pe Stade Jacques-Mazzuca din Saran (Franta), intr-un meci din Grupa 1 a turului de elita al Campionatului European de fotbal Under-19 din 2023.