România U21 – Germania U21, meciul care decide soarta românilor la EURO 2021 Romania U21 – Germania U21 este ultimul meci al Naționalei „mici” la Campionatul European U21. Echipa Romaniei U21 intalnește reprezentanta Germaniei, favorita la caștigarea grupei. Tricolorii mici spera sa faca un meci bun și sa obțina punctele necesare pentru a ocupa unul dintre primele doua locuri și a se califica in fazele eliminatorii ale competiției. In primele doua meciuri din grupa Romania a facut egal cu Olanda, 1-1 și a invins Ungaria cu 2-1. In urma acestor rezultate, elevii lui Adrian Mutu au nevoie de o victorie cu Germania sau de un egal cu mai mult de 2 goluri inscrise, pentru a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

