- Naționala Romaniei intalnește Finlanda, vineri, in penultimul meci al tricolorilor in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Meciul de la Helsinki este transmis in format LiveTEXT pe HotNews.ro.

- Romania va evolua in echipamentul albastru, in timp ce Finlanda va juca in echipament alb la meciul de vineri seara, din Liga Natiunilor, de la Helsinki, informeaza frf.ro. Organizatorii partidei estimeaza ca la meciul din aceasta seara de pe stadionul Olimpic din Helsinki vor asista aproximativ 20.000…

- Romania U20 joaca astazi un meci amical impotriva reprezentativei similare a Cehiei. Partida, care consemneaza debutul lui Daniel Pancu ca selecționer, este programata de la 17:00 și e LiveTEXT pe GSP.ro și transmisa video pe FRF.Tv Selecționata U20 a Romaniei disputa in aceasta perioada 2 partide amicale.…

- Selectionerul reprezentativei de fotbal Under-20 a Romaniei, Daniel Pancu, a convocat 23 de jucatori pentru partidele amicale cu Cehia U20 si Germania U20, din aceasta luna. Romania U20 va intalni Cehia U20, pe 22 septembrie, la Chomutov (17:00, ora Romaniei), iar pe 26 septembrie, va infrunta Germania…

- Selectionata Under 20 a Romaniei va disputa in luna septembrie doua meciuri de pregatire, cu Cehia (22 septembrie – Chomutov) si Germania (26 septembrie – Arad). Ambele meciuri vor fi in direct la Digi Sport, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- CS Mioveni și U Cluj se infrunta ACUM, in runda cu numarul 10 din Liga 1. Meciul a inceput la 18:00, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul și rezultatele etapei #10 din SuperLiga CS Mioveni - U Cluj 0-0, LIVE Live + StatisticiVIDEO cu cele…

- Everton și Liverpool disputa derby-ul Merseyside in aceasta dupa-amiaza, in etapa 6 din Premier League. Partida va incepe la ora 14:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Programul etapei 6 din Premier League LIVE de la ora 14:30 » Everton - Liverpool AICI,…

- Nationala de fotbal Under 20 a Romaniei va disputa un meci de pregatire cu selecționata similara a Germaniei, in luna septembrie, la Arad. Partida se va disputa in data de 26 septembrie, pe stadionul „Francisc von Neumann” și va fi transmisa in direct de Digi Sport. Ora de start va fi anunțata ulterior,…