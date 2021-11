România TV - amendă de 10.000 de lei pentru bazaconiile spuse pe post de preotul Guia şi Dana Budeanu Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat, miercuri, postul Romania TV, cu o amenda de 10.000 de lei din cauza incalcarii prevederilor legislatiei audiovizuale prin difuzarea unor afirmatii xenofobe ale preotului Valentin Guia si ale unor declaratii ale Danei Budeanu despre primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate ca urmare a sesizarilor primite si a decis sa aplice o amenda de 10.000 de lei postului Romania TV, deoarece radiodifuzorul a incalcat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

