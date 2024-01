Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, in cadrul ceremoniei oficiale de semnare a Memorandumului, oficialul roman a evidențiat importanța acestui proiect pentru siguranța navigației in Marea Neagra, dar și pentru postura aliata de descurajare și aparare pe flancul estic.„Concretizarea acestui proiect a fost una dintre…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a semnat joi, 11 ianuarie, la Istanbul, Memorandumul de Ințelegere privind constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine in Marea Neagra – MCM Black Sea, o inițiativa in premiera pentru statele aliate riverane. Alaturi de ministrul…

