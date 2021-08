Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi seara Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova, constand in 100.000 de teste rapide antigen, se arata in textul deciziei. Testele rapide antigen COVID-19 sunt alocate din stocurile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de joi, 26 august 2021, Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistența internaționala pentru Republica Moldova constand in 100.000 de teste rapide antigen. The post Romania da Republicii Moldova 100.000 de teste rapide antigen first…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, joi, trimiterea catre Republica Moldova a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19. Redam textul integral al hotararii: HOTARAREA nr. 64 din 26.08.2021 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova cu produse medicale…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12.07.2021. Principala modificare fața de masurile aflate…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, vineri, lista statelor considerate cu risc epidemiologic, criteriul fiind rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19. Marea Britanie ramane pe lista roșie, alaturi de alte 22 de state. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie sa stea…

- Incepand cu data de 1 iulie 2021, in Romania vor intra in vigoare noi masuri de relaxare, aplicate in special persoanelor care s-au imunizat impotriva COVID-19. Nunțile vor putea fi organizate cu 300 de invitați, iar la concerte vor putea participa 2.500 de persoane. Comitetul Național pentru Situații…