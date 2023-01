ROMÂNIA SUVERANĂ: Corb la corb nu-și scoate ochii! Statul paralel contraatacă! Adrian Năstase face scut pentru securistul confirmat Ion Țiriac E bine ca a sarit Nastase "patru case". Dar romanii il așteapta sa recunoasca tunurile date pe la spatele nostru, sa spuna cum a privatizat totul pe nimic, ce comisioane a luat și cu cine le-a imparțit? Cine a carat banii cu geamantanul? E satisfacut acum ca bunic potent financiar, intr-o țara saracita intenționat de el și gaștile care iși disputa puterea in statul paralel? Și daca e satisfacut, ce mai cauta cu mana in sacul romanilor? Incaseaza inca pensii speciale, are beneficii nemeritate și anchetarea sa inca este așteptaa! Face parte Nastase "patru case" din cloaca tradatorilor de neam? Ce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- E bine ca a sarit Nastase "patru case". Dar romanii il așteapta sa recunoasca tunurile date pe la spatele nostru, sa spuna cum a privatizat totul pe nimic, ce comisioane a luat și cu cine le-a imparțit? Cine a carat banii cu geamantanul? E satisfacut acum ca bunic potent financiar, intr-o țara saracita…

- Aflat in atenția publica in ultima perioada pentru legaturile sale cu fosta Securitate comunista, Ion Țiriac este aparat de Adrian Nastase. Fostul premier amintește rolul pe care Țiriac l-a jucat in numeroase acțiuni benefice pentru Romania și susține ca omul de afaceri ar putea fi de ajutor și in…

- Andrew și Tristan Tate raman protagoniștii celui mai controversat scandal din Romania. Cei doi afaceriști au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de trafic de persoane, spalare de bani și alte delicte. Ce dezvaluiri incredibile a facut Cobra Tate despre tatal sau. Tristan și Andrew…

- In anii 90, Ion Țiriac ar fi incercat sa intermedieze vanzarea companiei ARO catre gigantul auto Mercedes. Dezvaluirea a fost facuta in exclusivitate pentru Realitatea PLUS de un fost director al ARO. Fostul sportiv ar fi venit cu elicopterul, alaturi de directorul de la acea vreme al companiei nemțești,…

- In anii 90, Ion Țiriac ar fi incercat sa intermedieze vanzarea companiei ARO catre gigantul auto Mercedes. Dezvaluirea a fost facuta in exclusivitate pentru Realitatea PLUS de un fost director al ARO. Fostul sportiv ar fi venit cu elicopterul, alaturi de directorul de la acea vreme al companiei nemțești,…

- Silviu Prigoana este unul dintre cei mai excentrici oameni de afaceri din Romania. In urma cu trei ani de zile, fostul soț al jurnalistei Adriana Bahmuțeanu a decis sa iasa anticipat la pensie. Ce venituri lunare incredibile incaseaza afaceristul de la statul roman. Nu te așteptai la o asemenea suma.…

- 1. In America s-a dat legea care protejeaza casatoria intre persoane de același sex. E buna, e foarte buna. Noi suntem inapoiați, premierul Austriei a spus ca „Romania trebuie sa mai indeplineasca niște condiții”, pacat, mare pacat. Se zice ca diferența dintre noi și America e de 100 de ani, dar ar…

- Romania are un deficit fenomenal de resurse umane calificate și necalificate, urmare a celor 6-7 milioane de romani care lucreaza in strainatate și a faptului ca școlile profesionale, colegiile și facultațile nu pregatesc absolvenți necesari pieței muncii, ci iși continua festivalul de catedre inutile,…