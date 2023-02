Stiri pe aceeasi tema

- Romania a decis, miercuri, sa suplimenteze ajutorul acordat Turciei in urma cutremurelor devastatoare care au provocat prabușirea a mii de cladiri și moartea a peste 8.400 de oameni in Turcia și Siria. Astfel, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis sa trimita o noua echipa de intervenție,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis miercuri suplimentarea acordarii de asistența internaționala pentru Republica Turcia care consta in mobilizarea și trimiterea unei noi echipe RO-USAR a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bucure

- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Cainilor Utilitari a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orașului Antakia. Aceasta este prima zona pe care autoritațile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va trimite in Turcia o echipa de salvare formata din 60 de persoane si 4 caini de cautare, precum si trei aeronave care vor transporta sapte tone de echipamente, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus ca acestia sa fie preluati la bordul aeronavei care va transporta echipele de salvatori romani catre Turcia. O echipa de sprijin complexa formata din 58 de persoane va fi trimisa in Turcia, a anuntat Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Cetațenii romani au solicitat,…

- Romania raspunde apelului de sprijin venit din partea Turciei s-a anunțat luni dimineața de la Palatul Victoria. Totul, ca urmare a cutremurului foarte puternic ce s-a produs in sudul Turciei, aproape de granița cu Siria. Premierul Nicolae Ciuca a convocat, luni, Comitetul Național pentru Situații de…

- Guvernul Romaniei anunta, luni, ca in urma consultarii cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, luni, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea DSU, in urma cutremurului care a avut loc in Turcia. Astfel, Guvernul Romaniei a decis…

- Romania raspunde apelului de sprijin venit din partea Turciei. In urma consultarii cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a convocat, azi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea DSU.Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul…