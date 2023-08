„In fata adversitatii, unitatea primeaza”, transmite Ambasada SUA intr-un comunicat in care califica reuniunea de la Galati drept o „intalnire cruciala”, la care Romania, Ucraina, Republica Moldova, Comisia Europeana si Statele Unite „isi vor uni fortele”, in urma iesirii „dure” a Rusiei din acordul care permitea transportul sigur pe Marea Neagra a cerealelor ucrainene. „Denuntam Kremlinul pentru ca a transformat hrana in arma si a pus in pericol securitatea alimentara globala”, spune Ambasada SUA. Aceasta reuniune de la Galati are drept scop „coordonarea stransa pentru continuarea exporturilor”,…