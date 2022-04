Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 21 de ani, cetațean american, a fost ținuta captiva de doi cetațeni britanici, pe raza orașului ilfovean Voluntari. Ambasada SUA a dat informația Poliției Ilfov, care a gasit tanara intr-un imobil. Unul dintre reprezentanții Biroului de Securitate Diplomatica din cadrul Ambasadei SUA la…

- Polițiști Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Structura Centrala efectueaza cercetari intr-o cauza penala, deschisa in urma transmiterii, de catre autoritațile din Statele Unite ale Americii, a unei cereri de comisie rogatorie, care privește mai mulți cetațeni romani, cercetați sub…

- Criza actuala a refugiatilor ucraineni a demonstrat un comportament solidar si imbatabil la nivel international, iar Romania a dat dovada de o "rezilienta deosebita" in acest domeniu prin cooperarea exemplara intre autoritati, cetateni si organizatiile neguvernamentale, a declarat premierul Nicolae…

- Romania a acordat Moldovei 55 de tone de ajutor umanitar destinat refugiatilor din Ucraina. Incarcatura a ajuns miercuri in tara noastra si a fost livrata de angajatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta de la Bucuresti.

- ”Romania are un rol major, in prima linie a UE in ceea ce privește gestionarea crizei refugiaților. Acest lucru este confirmat de prezența președintelui Comisiei Europene la București.”, susține senatorul PSD Alfred Laurențiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, ca garniturile CFR Calatori au fost suplimentate cu vagoane pentru a asigura calatoriile gratuite pentru refugiații din Ucraina, informeaza Antena3 . „CFR sprijina și acum. S-au suplimentat toate garniturile de tren dinspre Suceava. Vin cinci…

- Romania va accelera proiectele care garanteaza siguranța energetica a Republicii Moldova, afirma premierul Nicolae Ciuca, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru TVR, inaintea ședinței comune a guvernelor de la București și Chișinau.