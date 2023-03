Stiri pe aceeasi tema

- Daca președintele Iohannis a susținut cauza Republicii Moldova la Bruxelles, premierul Ciuca și miniștri din sectoare economice cheie au mers la Chișinau, sa discute ajutoare concrete pentru ca țara vecina sa fie in siguranța, intr-o perioada dificila.

- Premierul Nicolae Ciuca a reafirmat sprijinul pe care Romania il acorda Republicii Moldova pe drumul integrarii in Uniunea Europeana, dar si pentru dezvoltarea economiei, implementarea reformelor si bunastarea tuturor cetatenilor sai, dar si in ceea ce priveste securitatea tarii. Premierul Nicolae Ciuca…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca, aflat in prima sa vizita oficiala la Chișinau , a fost primit joi, 23 martie, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Oficialul roman a subliniat angajamentul total al Romaniei in susținerea țarii noastre, atat pe parcursul sau european, cat și pentru consolidarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi seara, ca saluta adoptarea de catre Parlamentul de la Chisinau a legii prin care limba romana primeste statutul de limba oficiala in Republica Moldova, iar recunoasterea adevarului istoric si stiintific reconfirma comunitatea de cultura si limba de pe cele doua…

- "Astazi și maine particip la lucrarile celei de-a patra reuniuni ministeriale a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantica in domeniul Energiei și Climei (P-TECC). In marja acestui eveniment important pentru viitorul energiei am avut o intalnire bilaterala cu Victor Parlicov - noul ministru al…

- ”Astazi si maine particip la lucrarile celei de-a patra reuniuni ministeriale a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantica in domeniul Energiei si Climei (P-TECC). In marja acestui eveniment important pentru viitorul energiei am avut o intalnire bilaterala cu , noul ministru al Energiei din Repulica…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat vineri ca depozitele de gaze naturale ale Romaniei au aproape 50% grad de umplere, ceea ce asigura necesarul de consum pentru cetateni si economie. ”Impreuna cu prim-ministrul Nicolae Ciuca am participat joi la reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental…

- Romania si Republica Moldova vor colabora mult mai strans in domeniul infrastructurii, in domeniul rutier dorindu-se continuarea Autostrazii Unirii (A8) pana la Chisinau (Republica Moldova) si Odesa (Ucraina), a scris joi ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de…