Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii al Republicii Moldova si Ministerul Apararii Nationale din Romania au semnat Planul bilateral de cooperare pentru anul 2018. Documentul a fost semnat de catre secretarul de Stat in domeniul politicii de aparare si cooperarii internationale, Dumitru Minzarari, si omologul sau roman,…

- Romania isi reafirma sustinerea pentru parcursul european al R. Moldova Mircea Dusa. Foto: rador.ro. România sustine parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv prin proiecte de sprijin si asistenta în domeniul militar, afirma secretarul de stat în Ministerul Apararii, Mircea…

- Organizația Studenților Basarabeni din București s-a alaturat „unirii". Aceștia au semnat declarația simbolica de Unire a Republicii Moldova cu Romania ca fiiind „o reparație morala in care se reamintește de suferințele indurate de inaintașii noștri". Mai mult, tinerii au facut apel catre Parlamentul…

- In cadrul intrevederii, Viorica Dancila a evocat importanta actului istoric petrecut in urma cu 100 de ani, apreciind ca momentul marcheaza un reper de exceptie al infaptuirii idealului national, fiind expresia clara a vointei suverane a poporului manifestata in mod liber si democratic. "Aratand…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, si primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, au semnat, astazi, un Program de cooperare intre cele doua orase.

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o discuție telefonica cu premierul României, Vasilica-Viorica Dancila. Oficialii au abordat parteneriatul strategic dintre cele doua state și domeniile prioritate de colaborare. Pavel Filip a felicitat-o pe doamna Dancila cu ocazia învestirii…