Stiri pe aceeasi tema

- ”Niciodata n-am condus sub influenta bauturilor alcoolice...” - declarația ii aparține lui Ludovic Orban, fost premier și președinte al PNL, și a fost facuta azi, dupa o ședința a Biroului Permanent al formațiunii. Daca Orban face referire la faptul ca nu a condus niciodata un autoturism sub…

- Liderul PNL Ludovic Orban a casificat drept ”epurari de tip stalinist”, eliminarea a peste 300 de membri ai PNL Timisoara de pe convocatorul pentru conferita de sambata a PNL Timisoara, cand urmeaza sa fie reluate alegerile pentru conducerea organizatiei, castigate initial de

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca lupta interna din PNL pentru funcția de președinte al partidului nu este sub nici o forma o „sarbatoare a democrației", așa cum a susținut actualul lider liberal, Ludovic Orban, ci mai mult o „sarbatoare a rușinii ...

- Nicolae Stanciu (28 de ani) a avut un sezon excelent in tricoul Slaviei Praga, devenind unul dintre oamenii de baza ai echipei din capitala Cehiei. Acesta nu duce lipsa de oferte, cea mai interesata echipa fiind Galatasaray. Mijlocașul roman a intrat in atenția formației turce in urma evoluțiilor consistente…

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat, sambata, intr-o declaratie de presa, ca este absolut necesar un nou Program National de Dezvoltare Locala (PNDL), mentionand ca localitatile mici au nevoie de astfel de programe pentru a-si dezvolta infrastructura, potrivit Agerpres. „Cu siguranta sunt adeptul, si…

- A1.ro, platforma de video entertainment care le aduce fanilor Antena 1 cele mai noi știri despre show-urile și vedetele lor preferate, este lider absolut in categoria Divertisment, cu 5.592.885 vizitatori unici.

- Tricolorul a insoțit permanent idealurile romanilor și a reprezentat speranța pentru infaptuirea statului național, unitar și independent, susține președintele PMP, Cristian Diaconescu. Drapelul a simbolizat, de la 1848, lupta romanilor pentru libertate și afirmare naționala, pentru reintregirea…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca nu are secrete și nimeni nu știe informații compromițatoare despre el. Declarația vine in contextul in care prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, l-a avertizat ca il ”va durea stomacul, daca incep eu sa vorbesc”. Citește și: Rareș Bogdan il avertizeaza…