Stiri pe aceeasi tema

- Selecționatele masculina și feminina de tenis de masa ale Romaniei și-au aflat adversarele din optimile de finala ale Campionatelor Europene. Competiția e live in AntenaPLAY pana duminica, 17 septembrie.

- Tragerea la sorti efectuata marti seara a desemnat urmatoarele adversare ale nationalelor Romaniei la Campionatul European de tenis de masa pe echipe de la Malmo, potrivit news.ro.Astfel, echipa feminina antrenata de Viorel Filimon si Mihaela Steff intalneste Serbia, joi, in optimile de finala.Din echipa…

- Romania – Kosovo 2-0. Nationala de fotbal a Romaniei a invins, pe Arena Nationala, reprezentativa din Kosovo, scor 2-0 intr-un meci contand pentru grupa I de calificare la EURO 2024. Partida a fost transmisa in direct pe Antena 1 și in AntenaPLAY.

- Selectionata feminina a Romaniei a debutat cu o victorie, 3-0 cu Croatia, duminica, in Grupa B a Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Malmo (Suedia)., potrivit Agerpres.Bernadette Szocs a invins-o pe Mateja Jeger Majstorovic cu 3-0 (11-8, 11-9, 11-7), Elizabeta Samara a dispus…

- Romania a invins Croația, scor 3-0, in primul meci de la Campionatul European de tenis de masa. In prima runda Bernadette Szocs s-a impus in fața croatei Mateja Jeger, Eliza Samara a castigat infruntarea cu Hana Arapovic, iar Andreea Dragoman a dus scorul la 3-0, in partida cu Lea Rakovac. Citește și:…

- Radu Dragusin a facut o promisiune uriasa dupa Romania – Israel 1-1. Dragusin vrea ca Romania sa isi ia revansa cu Kosovo si sa obtina victoria. Romania – Kosovo e marti, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Radu Dragusin a mai spus ca singurul obiectiv este acela de a ajunge […] The…

- David Popovici va fi live video, de la ora 14:21, in direct in AntenaPLAY si pe Antena 1, in finala probei de 100 metri liber de la Campionatele Mondiale de inot. David Popovici este campionul mondial en-titre in „proba regina” a natatiei. Finala de la 100 de metri liber la Campionatele Mondiale de…

- Echipa feminina a Romaniei a caștigat medalia de aur la Jocurile Europene din Polonia, trecand de Germania cu 3-2, un adversar care i-a administrat multe infrangeri dureroase in ultimii zece ani. Romania și Germania au dominat competițiile europene majore la nivel de echipe in ultimii zece ani. Germania…