Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Romania, din sectoare precum HoReCa, productie, industria usoara, agricultura, constructii, servicii au angajat, in ultimii ani, lucratori straini din tari non-UE , iar cei mai multi angajati provin din tari in care nivelul de trai este sub cel al Romaniei, potrivit unei analize Smartree.…

- Cum arata peisajul cultural din Romania? Cate biblioteci mai exista, cate persoane mai merg la teatru sau muzeu si cate ziare mai sunt tiparite? Situatia activitatilor cuturale indica o scadere a numarului bibliotecilor, a volumelor existente pe...

- Romanii sunt in continuare dezinteresați de alegeri, arata un sondaj Sociopol, facut public miercuri. Potrivit acestuia, daca ar avea loc alegeri duminica viitoare, doar 30% dintre romani ar fi interesați sa mearga la urne, iar 41% ar alege Partidul Social Democrat, scrie Mediafax.Doar o treime…

- Simona Halep vine acasa cu o replica a trofeului Suzanne Lenglen, atribuit campioanelor de la Roland garros. Originalul ramane la Federația Franceza de Tenis. Cupa din argint masiv, ce cantarește 5,3 kilograme, a fost creata in anul 1979. Realizata de o celebra casa de bijuterii din Paris, Mellerio,…

- Simona Halep a caștigat primul trofeu de Mare Șlem al carierei, dupa ce a invins-o in finala de la Roland Garros pe Sloane Stephens cu 3-6, 6-4, 6-1 Simona cere prosopul și șterge transpirația. E la un game distanța de trofeul "Suzanne Lenglen". La trei mingi, pe una o arunca. Servește. E 15-0. Mai…

- Anual, consumatorii de energie electrica din Romania stau in bezna peste noua ore pe an (563 minute), din cauza penelor de curent. Cel putin asa arata un raport privind starea retelelor electrice din Europa publicat de Comisia Europeana si realizat de VVA Consultant, Copenhagen Economics, Neon si Deloitte.

- Romanii pot refuza sa mai ofere buletinul atunci cand le este cerut acest lucru in relația cu instituțiile sau companiile de servicii. Prevederea apare in Regulamentul european privind protectia datelor, care ar trebui sa intre in vigoare in toate statele UE, din 25 mai, potrivit Realitatea…

- Legislatia privind medicatia homeopata din Romania s-ar putea schimba in perioada urmatoare.Producatorii de produse homeopate din Romania ar putea fi obligati sa scrie pe etichetele produselor pe care le comercializeaza un avertisment prin care sa anunte ca acestea nu au efecte medicale, conform…