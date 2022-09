Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Statele Unite, afirma, vineri seara, ca noua retorica a presedintelui rus Vladimir Putin trebuie combatuta cu toata puterea. ”Romania, ca parte a NATO, este pregatita de orice scenariu, doar ca nu ne dorim orice scenariu”, afirma seful statului, precizand…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri seara, 23 septembrie, ca in contextul in care Vladimir Putin a decretat recent mobilizarea parțiala in Rusia și a reluat amenințarile cu atacuri nucleare, Romania este pregatita de orice scenariu, „doar ca nu ne dorim orice scenariu”.„Așa cum, cu siguranța,…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat, miercuri, anunțul lui Vladimir Putin despre urmatorii pași spre escaladarea razboiului impotriva Ucrainei. „Romania condamna cu fermitate anunțul președintelui Putin despre urmatorii pași ai Rusiei spre escaladarea in continuare a razboiului sau ilegal impotriva…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Summitul Global Food Security, gazduit de Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana, desfasurat la New York, ca, alaturi de energie, alimentele sunt folosite de Rusia ca arma, cu consecinte la scara globala, si ca securitatea alimentara trebuie…

- Acuzatii grave ale presedintelui Republicii Belarus, care vizeaza si Romania. Aleksandr Lukasenko, liderul de la Minsk si aliatul lui Vladimir Putin, a declarat la un forum ca Statele Unite imping Europa catre o confruntare militara cu Rusia pentru a distruge Ucraina si Belarusul.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca l-a convocat la sediul ministerului pe insarcinatul cu afaceri ad interim al Belarus in Romania. „Ca urmare a declaratiilor facute de liderul belarus Aleksandr Lukasenko la un eveniment public in cursul zilei de sambata, 17 septembrie, ocazie cu care…

- ”Statele Unite si Europa colaboreaza pentru a se asigura ca ca oferta va fi suficienta” a anuntat un purtator de cuvant al Consiliului american de Securitate Nationala (NSC). ”Rezervele de gaze naturale ale Europei vor fi pline iarna aceasta”, a dat el asigurari.The post Oprirea de catre Rusia a Nord…

- Ministrul Apararii: „Armata Romaniei ar putea sa faca fața oricarei agresiuni”. Scenariul in care rușii s-ar apropia de noi Vasile Dincu a mai subliniat ca Romania poate scapa de atacul Rusiei și ca armata este pregatita sa protejeze țara noastra. „Armata Romana face parte din NATO. Asa cum vedeti,…