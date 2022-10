România se pregătește pentru un posibil război: Rezerviștii, chemați la mobilizare - Exercițiu amplu în Dolj - VIDEO Armata Romana iși cheama in poligon rezerviștii pentru noi exerciții de mobilizare. Ministerul Apararii vrea sa știe pe cați romani cu serviciul militar in rezerva se poate baza pe campul de lupta. In Dolj și Valcea, o parte din aceștia și-au finalizat deja antrenamentul.„Este destinat pentru a neutraliza personalul inamic si ca sa executam foc direct se aseaza f bine in umar se ia linia de ochire si pleaca lovitura”, a declarat CONSTANTIN PARASCHIVUcomandantul Batalionului 20 Infanterie Dolj.O parte din rezervistii cu domiciliul in județul Dolj, cuprinsi in planurile de mobilizare, au fost chemați… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Exercitiu de mobilizare! Pana vineri, o parte din rezerviștii cuprinși in planurile de mobilizare, care au domiciliul pe teritoriul judetelor Dolj și Valcea, vor fi chemați la unitați militare pentru activitați specifice de pregatire.

