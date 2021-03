Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de tineret a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal Under-21, dupa ce a terminat la egalitate cu echipa Germaniei, 0-0, marti seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta, in ultimul sau meci din Grupa A, informeaza AGERPRES . The post Fotbal:…

- Selectionata de tineret a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal Under-21, dupa ce a terminat la egalitate cu echipa Germaniei, 0-0, marti seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta, in ultimul sau meci din Grupa A. Daca tricolorii ar fi…

- Selectionata de tineret a Romaniei este la egalitate cu echipa Germaniei, 0-0, la pauza meciului care are loc marti, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta, in Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21. Alexandru Matan a avut o bara (min. 5), intr-o prima repriza dominata categoric…

- Selectionatele Germaniei si Olandei au incheiat nedecis, 1-1, sambata, la Szekesfehervar (Ungaria), in Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-21, din care face parte si Romania. Foto: (c) Marton Monus/REUTERS ''Jong Oranje'', care venea dupa un egal cu Romania, 1-1, a deschis…

- Faza grupelor turneului final al Campionatului European de Fotbal U21 continua pe 27 martie cu patru noi meciuri. Dupa 1-1 cu selecționata Țarilor de Jos, „Victorie cu Ungaria” este obiectivul tricolorilor U21 in partida de sambata, transmisa in direct de TVR 1 și tvrplus.

- La Euro, Romania este in grupa cu Tarile de Jos, Ungaria si Germania. Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine astazi meciul de debut la turneul final al Campionatului European din Ungaria si Slovenia.Tricolorii pregatiti de Adrian Mutu intalnesc, in grupa A, de la ora 22.00 ora Romaniei , Nationala…

- Selectionata de tineret a Romaniei va debuta miercuri la Campionatul European de fotbal Under-21 din Ungaria si Slovenia, cu un meci dificil, contra Olandei, una dintre favoritele competitiei. Tricolorii antrenati de Adrian Mutu fac parte dintr-o grupa foarte dificila, in care se mai afla Germania,…

- Echipa naationala U21 a Romaniei va debuta, astazi, in grupele principale ale Campionatului European 2021. „Tricolorii“ vor infrunta miercuri naționala Olandei, de la ora 22.00 (TVR 1), urmand sa mai dispute meciuri cu Ungaria (27 martie) și Germania (30 martie). Meciul contra echipei U21 a Olandei…