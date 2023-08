Stiri pe aceeasi tema

- Patru tari din Europa Centrala si de Est, respectiv Romania, Slovacia, Polonia si Ungaria, sunt singurele state membre ale Uniunii Europene unde inflatia se situeaza la peste 10% la jumatatea anului, conform unei analize facute de ZF pe baza datelor de la Trading Economics.Patru tari din Europa Centrala…

- Patru tari din Europa Centrala si de Est, respectiv Romania, Slovacia, Polonia si Ungaria, sunt singurele state membre ale Uniunii Europene unde inflatia se situeaza la peste 10% la jumatatea anului.

- Cinci state membre UE din Europa Centrala si de Est (CEE) vor cere impreuna miercuri Uniunii Europene sa extinda embargoul privind importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita care expira in 15 septembrie, pentru a preveni perturbari majore ale pietei, a declarat

- Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cereale din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre, relateaza AFP.…

- Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cereale din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre, relateaza AFP.…

- Executivul european a anunțat luni, 26 iunie, ca a aprobat un ajutor in valoare de 100 de milioane de euro pentru cinci țari din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, careia ii va reveni o cota de 29,73 milioane de euro, a informat Agerpres. Suma se adauga celor 10 milioane primite deja de țara noastra…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargou cu privire la importurile de cereale impus de unele…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargo cu privire la importurile de cereale impus de unele…